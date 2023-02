Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, un barbat a fost calcat de o betoniera in sensul giratoriu din zona Leoni-Tarpiului. Din nefericire, barbatul nu a supraviețuit in urma accidentului. La locul accidentului au ajuns pompierii militari SMURD ai ISU BN și un echipaj al Poliției Rutiere. Victima a intrat imediat dupa…

- Bilantul victimelor din Turcia si Siria in urma cutremurului catastrofal de luni a ajuns la cel putin 37.357 morti in ambele tari, dar faza operatiunilor de cautare si salvare ar urma sa "se apropie de sfarsit", la o saptamana de la producerea seismului devastator, in ciuda faptului ca inca mai exista…

- O femeie de 65 de ani a murit intr-un autocar care se deplasa spre Cluj. Tragedia s-a produs azi, 26 ianuarie, in jurul orei 07:15, la Gara de Sud din Chișinau.Potrivit Poliției, femeia de 65 de ani, care se afla impreuna cu soțul, a inceput sa se simta rau in autocar. Medicii au depus efort pentru…

- Un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice a intrat cu autoturismul pe care il conducea intr-un stalp amplasat langa drumul national DN 15, in localitatea Dumbrava Rosie, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. Accidentul rutier s-a produs in noaptea de sambata spre duminica,…

- Un tanar de 30 de ani, motociclist, a murit duminica in Dolj, dupa ce a intrat intr-un cap de pod. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Un barbat de 36 de ani, din Maicanesti, a fost gasit mort, sambata dimineata, la circa zece metri de autoturismul pe care il conducea, de politistii care au fost solicitati sa intervina la un accident rutier, pe DN 23, la iesirea din Mandresti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.…