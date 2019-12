Stiri pe aceeasi tema

- In dimineata zilei de astazi, 4 decembrie, presedintele ANSVSA, doctor Robert Chioveanu, alaturi de o echipa de medici veterinari, s a deplasat la adapostul unde se afla oile salvate de pe nava Queen Hind, care a esuat in portul Midia, in data de 30 noiembrie.Scopul vizitei a fost acela de a se asigura…

- Operațiunea de cautare-salvare a oilor de pe nava rasturnata din Portul Midia s-a incheiat vineri seara, pe 29 noiembrie, dupa cinci zile. Din cele peste 14.000 de oi au fost salvate doar 254 de oi.

- Cad primele capete in scandalul oilor lasate sa moara in portul Midia. Șeful Autoritații Naționale Sanitar Veterinare a fost inlocuit din funcție. Intre timp, la Constanța continua operațiunile de salvare. Seara trecuta, oamenii au reușit sa mai creeze o cale de acces și au mai fost aduse la mal cateva…

- ISU Constanta transmite ca, inca 43 de oi au fost salvate, in ultimele doua ore, din nava scufundata, in total fiind salvate 162 de oi.Reamintim ca, o nava incarcata cu oi s a rasturnat la cheul de nord, in Portul Midia, duminica trecuta. Este vorba de nava Queen Hind, sub pavilion Palau, incarcata…

- 26 de oi au fost salvate astazi de pe nava scufundata pe jumatate in Portul Midia. In total, de pe vapor au fost salvate 75 de animale, anunța șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Au fost luate masuri pentru ca operațiunea de salvare sa se desfașoare mai repede și mai bine,…

- UPDATE, 26.11.2019 – Aproximativ 53 de oi din cele 14.600 aflate la bordul navei Queen Hind au fost salvate pana luni seara, potrivit informatiilor furnizate de subprefectul Ionut Done. Actiunea de tragere la adancime mica se va efectua maine dimineata. Acum se incearca sa se arunce ancorele pentru…

