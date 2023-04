Stiri pe aceeasi tema

- Sambata seara, Sala “Gheorghe Barițiu” din Turda a fost gazda partidei dintre echipa locala AHC Potaissa și CS Minar Baia Mare, joc din cadrul etapei a 19-a din Liga Zimbrilor. Am avut parte de un meci cu dese rasturnari de scor, dezondamantul fiind așteptat pana in ultimele secunde ale jocului. Minaur…

- Sambata, 18 februarie: Polițiștii din cadrul Poliției orașului Horezu au fost sesizați, astazi, in jurul orei 09 00, cu privire la faptul ca s-ar fi produs un eveniment rutier soldat cu ranirea a doua persoane. Din primele verificari efectuate s-a constatat faptul ca, un barbat de 72 ani, din municipiul…

- East17 și Mr. President vin in Romania. Unde ii poți vedea! We Love Music festival revine pentru cea de-a II-a ediție. Festivalul care a unit melomanii de toate varstele revine cu o noua ediție care iși propune sa surprinda placut publicul cu cele mai mari nume muzicale. Artiștii care vor face show…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, circulatia este blocata pe DN 1D Urziceni ndash; Cioranii de Jos, in zona Lacului Glodeanu, judetul Ialomita, din cauza unui autotren care a derapat. Traficul a fost deviat pe DJ 101. A fost reluata circulatia…

- Un barbat de 32 de ani care a oferit prajituri cu cannabis la o petrecere privata desfasurata intr-un restaurant din Ramnicu Valcea, 16 dintre invitati ajungand la spital, a fost retinut pentru trafic de droguri de risc. "Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Valcea, impreuna cu procurorii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulația a fost reluata pe sensul catre Ramnicu Valcea al DN7 (E81) Ramnicu Valcea – Sibiu, acolo unde la kilometrul 194 + 300 de metri, in localitatea Calimanești, județul Valcea, suprafața de rularea a fost inundata.…

- 17 total views …și nu numai. In 2022, am prezentat un proiect care va aduce un plus-valoare in sectorul medical, pentru municipiul Ramnicu Valcea, implicit și județului Valcea, pentru ca urmeaza sa fim gazda regionala pentru rezolvarea problemelor de sanatate cu care se confrunta foarte mulți cetațeni…

- Manastirea Frasinei din Muereasca, județul Valcea, este singura manastire ortodoxa din Romania in care accesul femeilor este interzis. Povestea Manastirii Frasinei arata ca insuși cel care a construit-o a gandit aceasta regula neobișnuita.Manastirea Frasinei se afla la 25 de kilometri de Ramnicu-Valcea…