Sezonul înecurilor e ”în toi”. Pompierii caută o adolescentă în barajul de la Mihăilești Alarma a fost data vineri, in jurul orei 18.30, iar pompierii de la ISU spun ca doua adolescente, venite la plaja in zona barajului de la Mihailești, au fost luate de curenți; una dintre acestea a fost scoasa din apa de un martor, iar cealalta a intrat la fund și nu a mai fost vazuta. La fața locului intervin: – autospeciala de scafandri din cadrul Detașamentului Giurgiu (3 scafandri și 2 subofițeri) – o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o barca pneumatica și o ambulanța SMURD de la Garda de Intervenție Mihailești; – o autospeciala de prima intervenție și comanda și o barca pneumatica,… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

