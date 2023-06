Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City și Inter se vor infrunta in marea finala Champions League, azi, 10.06.2023, pe stadionul Ataturk din Istanbul. Romanul Istvan Kovacs este arbitrul de rezerva, iar la centru va fi Szymon Marciniak, deși polonezul a fost anchetat acum cateva zile de UEFA. Partida incepe la ora 22.00 și…

- Rivalele Manchester City și Manchester United se vor confrunta pe 3 iunie, pe stadionul „Wembley”, in finala Cupei Angliei. City are șase trofee FA Cup in „vitrina”, iar United s-a impus de douasprezece ori in aceasta competiție. Potrivit Mr Bit pariuri sportive, „cetațenii” sunt favoriți sa caștige…

- „Centralul” polonez Szymon Marciniak a participat la o manifestație de extrema dreapta și risca sa fie inlocuit de forul european pe 10 iunie, la finala Champions League. Rezerva lui in planul inițial, Istvan Kovacs ar putea conduce Manchester City - Inter Milano, la Istanbul. Pe 20 iunie, Szymon Marciniak…

- Mijlocasul spaniol Sergi Busquets, care va parasi echipa FC Barcelona la finalul acestui sezon, l-a avertizat pe antrenorul Pep Guardiola in legatura cu pericolul pe care il poate reprezenta Inter Milano in finala Ligii Campionilor cu Manchester City, relateaza cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres.Intr-un…

- Julian Alvarez (23 de ani), atacantul lui Manchester City, este primul pe lista de achiziții a lui Bayern, conform Bild și Sky Germania. Munchenezii vor sa profite de relația buna pe care o au cu Pep Guardiola și sa-l obțina mai ușor pe campionul mondial din 2022. Kolo Muani (24) ramane de asemenea…

- Romania va fi reprezentata in finala Ligii Campionilor de la Istanbul de arbitrii Istvan Kovacs și Vasile Marinescu. UEFA a anunțat arbitrii finalelor competițiilor continentale din acest final de sezon. Finala Ligii Campionilor, Manchester City – Inter, va fi arbitrata, la fel ca și finala Cupei Mondiale…

- Istvan Kovacs, 38 de ani, va fi al patrulea arbitru la finala Ligii Campionilor dintre Manchester City și Inter Milano, programata la Istanbul, pe 10 iunie, informeaza Gazeta Sporturilor. De asemenea, Vasile Marinescu va fi rezerva pentru arbitrii asistenți.UEFA a anuntat ca finala Ligii Campionilor…

- UEFA a anuntat, luni, arbitrii finalelor competitiilor continentale din acest final de sezon. Finala Ligii Campionilor, Manchester City – Inter, va fi arbitrata, la fel ca finala Cupei Mondiale 2022, de polonezul Szymon Marciniak. Acesta va fi ajutat de conationalii sai Pawel Sokolnicki si Tomasz Listkiewicz,…