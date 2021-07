Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii fermieri din diaspora, care vor sa acceseze fonduri europene pentru instalarea in mediul rural, mai pot depune cererile la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), pana luni la ora 16:00, a anuntat institutia AFIR. Sesiunea de primire a cererilor de finantare pentru submasura 6.1…

- Crescatorii de bovine vor beneficia in acest an de o schema de ajutor de stat, in valoare de peste 225,5 milioane de lei, pentru sustinerea activitatii in contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19, masura fiind aprobata joi de Executiv, a anuntat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Peste 300 de rachete antigrindina au fost lansate in perioada 22 – 28 mai din punctele de lansare ale Unitatilor de combatere a caderilor de grindina, pentru protejarea culturilor agricole si a comunitatilor locale din zonele de interventie, a anuntat, vineri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prelungește sesiunea de primire a cererilor de finanțare pentru submasura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” dedicata celor din diaspora, pana la data de 5 iulie 2021, ora 16.00. Alocarea…

