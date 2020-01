Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor urmeaza sa dezbata marti, in sesiune extraordinara, proiectul de lege privind abrogarea pensiilor speciale. Comisia pentru munca din Camera Deputatilor a adoptat, in luna decembrie anul trecut, raport favorabil pentru proiectul de lege care vizeaza eliminarea pensiilor speciale, exceptie…

- Parlamentul se reuneste, in perioada 27 – 29 ianuarie, in sesiune extraordinara pentru eliminarea pensiilor speciale si asumarea raspunderii Guvernului. Marti, PSD vrea sa dezbata si sa voteze in Camera Deputatilor eliminarea pensiilor speciale, iar miercuri, Guvernul Orban isi angajeaza raspunderea…

- Parlamentul se reuneste, in perioada 27 – 29 ianuarie, in sesiune extraordinara pentru eliminarea pensiilor speciale si asumarea raspunderii Guvernului. Marti, PSD vrea sa dezbata si sa voteze in Camera Deputatilor eliminarea pensiilor speciale, iar miercuri, Guvernul Orban isi angajeaza raspunderea…

- Marcel Ciolacu a spus, luni, ca la Camera Deputatilor s-a hotarat ca in 28 ianuarie sa aiba loc o sedinta de plen pentru votarea proiectului de pe ordinea de zi privind pensiile speciale. "La Camera Deputatilor am hotarat in ziua de 28 ianuarie plen pentru votarea proiectului de pe ordinea…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a declarat, la finele Comitetului Executiv Național al partidului, ca social-democrații vor convoca o sesiune extraordinara a Parlamentului, pentru ultima saptamana din ianuarie, in vederea eliminarii pensiilor speciale, potrivit b1.ro. „PSD a hotarat sa…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat marți, la Parlament, dupa ședința CEX, ca social-democrații au decis sa organizeze o sesiune extraordinara a Camerei Deputaților pentru eliminarea pensiilor speciale. Cu banii economisiți, spune PSD, se pot dubla alocațiile copiilor.„Azi am hotarat…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca va solicita convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare, pe ordinea de zi urmand sa se afle eliminarea pensiilor speciale. "Deoarece a...

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a anuntat, marti, inainte de sedinta Comitetului Executiv National, ca partidul va solicita, oficial, convocarea unei sesiuni extraordinare a Legislativului, pentru pensiile speciale. Ciolacu a precizat ca decizia a fost luata dupa ce liberalii au anuntat…