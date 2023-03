Serviciul Call Center Omnichannel este o prioritate pentru businessurile de succes Asistența Call Center este o parte esențiala a experienței clienților, iar calitatea acesteia este cruciala pentru succesul unei companii. Din anii pandemiei, cand interacțiunile clienților cu brand-urile au crescut semnificativ, consumatorii au așteptari mari. Companiile de astazi trebuie sa iși mențina clienții fericiți și mulțumiți pe diferite canale și in timp util. Acesta este punctul in care soluțiile Call Center Omnichannel joaca un rol cheie: ele ajuta companiile sa mențina un nivel ridicat de satisfacție a clienților prin furnizarea de servicii eficiente și prompte prin intermediul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 15 martie este data de la care toate unitatile care ofera mancare vor trebui sa le prezinte clientilor meniuri care includ numeroase detalii despre mancarea din oferta – lista tuturor ingredientelor folosite si valorile lor nutritionale. Detaliile ar trebui sa fie la fel de explicite precum cele de…

- CARAS-SEVERIN – Scandalul caselor de marcat este departe de a se fi incheiat. Deputatul Silviu Hurduzeu considera ca supermarketurile care folosesc case self-service ar trebui sa ofere clientilor sai o reducere! Despre scandalul iscat in urma deciziei unui hipermarket de a renunta la casele de marcat…

- Ai auzit despre schimbarile care apar in magazinele LIDL din Romania, zilele viitoare? Informațiile au fost facute publice in urma cu puțin timp. Iata care sunt noutațile pe care trebuie sa le afle toți clienții supermarketurilor lanțului german de retail. Se vor face cozi, negreșit! Lista produselor…

- Vodafone lanseaza astazi „Cartela Banii Inapoi”, un nou produs preplatit unic in Romania prin care, la fiecare reincarcare a Cartelei Vodafone cu minimum 6 euro credit, utilizatorul primește inapoi valoarea reincarcata in aplicația My Vodafone. Suma returnata este dublata daca utilizatorul face reincarcarea…

- Prabhakar Raghavan, directorul departamentului Google Search, a declarat intr-un interviu pentru publicația germana de presa Welt am Sonntag, ca “acest tip de inteligența artificiala poate duce uneori la ceva ce noi numim halucinație, mai exact, atunci cand o mașinarie ofera un raspuns convingator,…

- Companiile municipale din Germania se așteapta ca tarifele la gaz și electricitate pentru clienții finali sa ramana ridicate și sa se dubleze fața de nivelul de dinaintea crizei energetice. Avand in vedere scaderea prețurilor angro, "bineințeles ca și companiile municipale de utilitați doresc sa…

- Ploiești, 18 ianuarie 2023 – Experiența de shopping este mai placuta atunci cand ai SPOT, aplicația care te recompenseaza pe masura, de fiecare daca cand faci cumparaturi in magazinele din Ploiești Shopping City. La fiecare sesiune de shopping, utilizatorii SPOT primesc puncte de loialitate care le…

- Inainte de final de an, Tesla pune la dispoziție o oferta greu de refuzat pentru clienții din Statele Unite, Canada și Marea Britanie. Astfel, cei care vor cumpara un model Tesla pana in 31 decembrie, vor beneficia de incarcare rapida pentru urmatorii 2 ani sau pana cand a fost parcursa o anumita distanța.…