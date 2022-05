Servicii electronice pentru deveni Locuitorii municipiului Deva au la dispoziție un terminal unde pot face diverse plați (cu cardul) și operațiuni electronice, in baza carții de identitate. Terminalul se afla in holul cladirii Primariei Municipiului Deva situata in Piața Unirii, nr. 4. La acest terminal pot fi platite amenzi, diverse taxe (taxa pentru carte de identitate, taxe sentințe, divorț, furnizare date, taxa judiciara de timbru), impozite locale etc. De asemenea, pot fi depuse și solicitari simple, cum ar fi: adeverința teren agricol, eliberare duplicate documente, eliberare certificat nomenclatura… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

