Primul episod al serialului romanesc „Egregora – Comoara pierduta”, regizat de Andrei Chiriac, considerat un mix intre Harry Potter si Codul lui DaVinci, este prezentat la cea de-a doua editie a SMARTFest care se desfasoara la Borsec, in prezenta regizorului si a actritei Ramona Badescu. „Rolul meu este Contesta Francesca, un rol in care se recita in italiana pentru ca are loc la Vatican. In film sunt o contesta italianca, care traiesc la Vatican si am o sora buna, pentru ca eu sunt sora cea rea, o sora buna care e Maia Morgenstern in aceasta poveste istorica. Nu este o poveste ca Harry Potter,…