- Pro TV a cumparat serialul ucrainean „Servant of the People" / „Servitorul poporului", in care presedintele Ucrainei Volodymyr Zelenski joaca rolul principal, scrie TV Mania. Anuntul a fost facut de catre compania de distributie Eccho Rights, care a vandut licenta serialului mai multor radiodifuzori…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit luni Romaniei pentru ajutorul furnizat tarii sale, care se confrunta de cateva zile cu o invazie militara rusa de amploare. ”Sunt recunoscator Romaniei pentru contributia sa semnificativa la capacitatile de aparare ale tarii noastre. Sunt recunoscator…

- In a cincea zi a invaziei Rusiei in Ucraina, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei a ținut sa mulțumesc Romaniei pentru sprijinul oferit. In ultimele zile, Romania s-a implicat activ in ajutorarea Ucrainei. ...

- Liderii statelor membre NATO și-au declarat vineri solidaritatea cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu poporul ucrainean, intr-o declarație comuna in urma consultarilor ținute in baza articolului 4 al alianței. Condamnand acțiunile Rusiei, pe care o considera vinovata pentru situația din…

- Mașinile electrice sunt la mare cautare atat in Europa, cat și in țara noastra. Dovada stau vanzarile de la noi care au avut o creștere de 118% in 2021 fața de anul anterior. Statul incurajeaza din plin acest lucru prin programul Rabla, doar ca și de aceasta data de lovim de un mare minus și anume lipsa…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marți, o convorbire telefonica cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in contextul aniversarii a 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice intre cele doua țari și al evoluțiilor ingrijoratoare de securitate in regiunea Marii Negre. Convorbirea…