- Cea de-a patra ediție a Festivalului de Film Romanesc din Washington se va desfașura in perioada 2-5 noiembrie 2023, la E Street Cinema, unul dintre cele mai cunoscute cinematografe din capitala americana. Cel mai mare eveniment de promovare a cinematografiei naționale derulat in spațiul nord-american,…

- In data de 1 noiembrie, incepand cu ora 19:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava va avea loc spectacolul „P.O.T.- IMPRO SHOW cu Papuși”, un spectacol fara regizor și fara dramaturg, care se construiește cu ajutorul publicului. Sucevenii sunt așteptați sa se bucure de spectacolul „P.O.T.-…

- Disney iși sarbatorește cea de-a 100-a aniversare cu o lista de 30 de repere din Europa, Orientul Mijlociu și Africa care au inspirat cele mai indragite filme ale sale. Disney aduce, de asemenea, un omagiu filmelor sale indragite intr-o serie de imagini exclusive care redau momente emblematice din scenele…

- Documentarul „The Genius of Gianni Versace Alive”, creat de Salvatore Zannino despre viața marelui creator de moda, va fi lansat in Romania, pe 12 octombrie. Staruri de prima mana de peste Ocean vor fi prezente pe covorul roșu, la București, noteaza click.ro. „The Genius of Gianni Versace Alive”, documentarul…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), cel mai important eveniment cinematografic din Romania, se intoarce pentru cea de-a 6-a ediție TIFF Oradea. In perioada 29 septembrie – 1 octombrie, festivalul va oferi publicului o experiența de neuitat, aducand in Piața Unirii și in diverse alte…

- Flama (Ember), o fata iute la minte și inflacarata, și prietenul ei, Șuvoi (Wade), din cel mai recent film de la Disney și Pixar, „Elementar”, ajung pe Disney+ saptamana viitoare. Lungmetrajul original va fi disponibil pe Disney+ din 13 septembrie, odata cu documentarul de making-of „O chimie buna:…

- Structura de prețuri in noua stagiune a Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava ramane nemodificata. PRODUCȚII PROPRII -PREMIERA (spectacol pentru adulți) – preț unic 50 lei -SPECTACOL (spectacol pentru adulți): – 40 lei (adulți- preț intreg) – 15 lei (pensionari, studenți) – 10 lei (elevi invațamantul…

- Cea de-a doua ediție a SUNSCREEN Film & Arts Festival va avea loc la Constanța și Mamaia, in perioada 17 – 20 august 2023. Programul include comediile Dragoste pe muchie de cuțit și Inca 2.0 lozuri, show-ul Sunt un orb al lui Horațiu Malaele, concerte susținute de Sarmalele Reci, Nicu Alifantis și Mirabela…