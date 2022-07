Stiri pe aceeasi tema

- Seria evenimentelor culturale reunite sub genericul ParCult, ce vor avea loc in perioada 15 iulie-26 august in Parcul Memorial '56 din municipiul Sfantu Gheorghe, va incepe vineri cu concertul trupei MoniAcustique si va fi urmata saptamanal de alte concerte, proiectii de filme si spectacole, informeaza…

- Compania Nationala de Investitii (CNI) a semnat, miercuri, contractul pentru construirea unei noi cladiri destinate Sectiei de boli pneumologice a Spitalului Judetean Urgenta „Dr. Fogolyan Kristof” din municipiul Sfantu Gheorghe. Potrivit reprezentantilor CNI, noua cladire va avea o capacitate de spitalizare…

- Ziua Drapelului Național al Romaniei va fi marcata duminica la Sfantu Gheorghe, de Asociația „Calea Neamului”, prin inalțarea spre cer a unui drapel tricolor cu lungimea de trei metri, care va fi ridicat de 300 baloane tricolore propulsate de heliu. Informația a fost comunicata pe pagina sa de socializare…

- Și-a dorit sa devina medic de familie, inca din copilarie. Este originara din Oradea, dar marturisește ca a simțit ca locul sau pentru a-și implini vocația este la Sfantu Gheorghe. Ca urmare, medicul Alexandra Cliveți și-a inceput in urma cu o saptamana activitatea, la noul sau cabinet de medicina de…

- In perioada 24-25 iunie, TEGA S.A. organizeaza o noua actiune de colectare de sticla la Sfantu Gheorghe. Pana acum, pentru fiecare 5 kg de sticle colectate se dadeau 0,5 litri de bere, dar acest lucru s-a schimbat. „Mai multe persoane au precizat ca nu doresc bere pentru sticla pentru ca nu consuma…

- Joi dupa amiaza a avut loc festivitatea de deschidere a primei editii a Targului de carte si festivalului de literatura contemporana SepsiBook. Timp de 4 zile, pana duminica, 29 mai, Arena Sepsi din Sfantu Gheorghe va gazdui programe literare si culturale pentru toate varstele, prin care se doreste…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si FC Botosani au obtinut calificarea in barajul din play-out pentru Europa Conference League, dupa victoriile obtinute luni in etapa a 9-a a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Rapid, care a fost multa vreme lider in play-out, a pierdut la CS Mioveni. Sepsi OSK Sfantu Gheorghe…

- Obstea evreilor din Sfantu Gheorghe va organiza joi, 5 mai, o ceremonie de comemorare a victimelor Holocaustului, in contextul implinirii a 78 de ani de la deportarea in lagarele naziste a evreilor din fostul judet Trei Scaune, actualul Covasna. Ceremonia va avea loc in Parcul Memorial al Holocaustului…