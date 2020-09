Stiri pe aceeasi tema

- Domnule Sergiu Sechelariu, ce gandiți despre sportul din Bacau? – Cred in primul rand, ca sportul bacauan trebuie reorganizat incepand cu sportul juvenil. Fac aceasta remarca considerand CA TOȚI COPIII DIN BACAU TREBUIE INCURAJAȚI SA PRACTICE SPORT ȘI SA BENEFICIEZE DE CONDIȚII CAT MAI BUNE de pregatire…

- – Domnule Sergiu Sechelariu, bacauanii sunt interesați sa le explicați DE UNDE VINE EXPERIENȚA DVS., IN CE CONSTA ACEASTA EXPERIENȚA? – Experiența se dobandește in ani de munca, instruire permanenta, perseverența, daruire, sacrificii, iar in final acestea duc la obținerea de rezultate vizibile, concrete.…

- – Domnule Sergiu Sechelariu ce parere aveți de problema apei in Bacau? – ORICE PRIMAR CARE AR VENI CU ACEST OBIECTIV TREBUIE SA INCEAPA IMEDIAT ALIMENTAREA CU APA A ORAȘULUI. Un lucru este clar: NU SE POATE NUMI CIVILIZAȚIE FARA APA IN TOATE LOCUINȚELE. ACEST SUBIECT TREBUIE REZOLVAT IMEDIAT. – Cum…

- – Domnule Sergiu Sechelariu, ați realizat multe proiecte, de la faza inițiala pana la finalizare, dar pentru fiecare proiect știm bine ca trebuiesc și bani. CUM VEDEȚI REZOLVAREA NEVOILOR DE BANI PENTRU BACAU? VORBIȚI DE PROIECTE MAREȚE, DAR BANII DE UNDE II LUAM? – BACAUL, ACUM 15 ANI, ERA PRINTRE…

- – Domnule Sergiu Sechelariu, ne-ați obișnuit cu articole din care reies profesionalismul și motivația dvs., explicate pe ințelesul tuturor, sa ințeleaga tot omul ce se poate realiza in Bacau. Aș dori astazi sa vorbim despre urbanism, despre arhitectura orașului. Ce credeți ca trebuie facut și de unde…

- – Domnule Sergiu Sechelariu care sunt argumentele dvs. care confera incredere alegatorilor astfel incat sa va voteze daca ați candida? – In primul rand, personal, CE AM PROMIS CA POLITICIAN, M-AM ȚINUT DE CUVANT, nu mai reiau, am relatat in articolele anterioare. Cu aceasta ocazie comunic tuturor o…

- – Domnule Sergiu Sechelariu, este „febra fondurilor europene”, vin bani mulți pentru Romania. Cum apreciați ca trebuie sa acționeze municipalitatea, politicienii? – Vedeți dumneavoastra, fonduri de la UE au fost mai tot timpul, important este SA AI CAPABILITATEA SA LE ACCESEZI, altfel banii vin și pleaca.…

- De luna viitoare cetațenii Bacaului sunt așteptați de funcționarii municipalitații intr-o locație noua. Centrul de Informare pentru Cetațeni este un cadru organizat și civilizat pentru relatia cetatean – funcționar, o singura locație in care vor fi inregistrate și operate digital toate cererile depuse…