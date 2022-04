Stiri pe aceeasi tema

- Seful spionajului extern rus, Serghei Naraskin, a acuzat joi SUA si Polonia de complot cu scopul de a obtine o sfera de influenta in Ucraina, transmite Reuters, care a interpretat scenariul facut public de Naraskin drept cel mai puternic semnal dat de Moscova ca razboiul s-ar putea incheia cu impartirea…

- Șeful spionajului Rusiei a spus ca Statele Unite și Polonia comploteaza pentru a obține o sfera de influența in Ucraina. Este cel mai puternic semnal de la Moscova ca razboiul s-ar putea incheia cu imparțirea forțata a Ucrainei intre Occident și Rusia.

- Seful spionajului extern rus, Serghei Nariskin, a acuzat joi SUA si Polonia de complot cu scopul de a obtine o sfera de influenta in Ucraina, transmite Reuters, care a interpretat scenariul facut public de Nariskin drept cel mai puternic semnal dat de Moscova ca razboiul s-ar putea incheia cu impartirea…

- Avionul la bordul caruia se afla presedintele polonez, Andrzej Duda, s-a intors din drum și a fost nevoit sa aterizeze de urgența la Varșovia, din cauza unor probleme tehnice, informeaza agenția de presa de stat PAP, citata de BBC. Președintele polonez urma sa se intalneasca cu omologul sau american…

- Serghei Narișkin, șeful SVR, serviciul de informații externe al Rusiei, a declarat, in cadrul unui eveniment la Moscova, ca Rusia „traiește acum un moment cu adevarat istoric, se decide soarta Rusiei, viitorul ei loc in lume”. BBC noteaza ca discursul ținut de șeful spionajului rusesc s-a axat pe suveranitatea…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron a discutat din nou, joi, la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin si l-a sunat apoi pe presedintele Ucrainei Volodimir Zelenskiy, a anuntat Palatul Elysee, informeaza AFP cu referire Digi24.ro. Convorbirea cu presedintele rus, care a durat o ora…

- Delegatia ucraineana este asteptata joi in Belarus pentru noi negocieri ruso-ucrainene, a declarat miercuri negociatorul rus, Vladimir Medinski. Acesta a precizat ca o incetare a focului va fi discutata la aceste noi tratative, dupa prima runda de negocieri desfasurata luni si incheiata fara rezultat.…

- Polonia se pregateste pentru un posibil aflux de refugiati daca Rusia va ataca Ucraina, a anuntat ministrul de Interne, Mariusz Kaminski, potrivit Reuters. Washington afirma ca Rusia, care are peste 100.000 de soldati masati in apropierea Ucrainei, ar putea invada in orice moment tara vecina.…