- Recep Tayyip Erdogan a anunțat desfașurarea unei intrevederi la Istanbul, pe 7 septembrie curent, intre liderii Turciei, Rusiei, Germaniei și Franței, privind situația in Siria. Statele Unite ale Americii nu vor participa la acest summit, au menționat politologii turci solicitați de Sputnik.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo si ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu au convenit, in cadrul unei intalniri vineri la Singapore, sa incerce in continuare sa rezolve problemele dintre cele doua tari, a anuntat Departamentul de Stat al SUA, relateaza agentia Reuters. Washingtonul…

- Sanctiunile SUA impotriva Rusiei 'vor fi mentinute in starea lor actuala', a subliniat presedintele american Donald Trump, in contextul in care seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat Statele Unite la un dialog cu Rusia, informeaza marti AFP. In conferinta de presa comuna…

- Statele Unite au extins sanctiunile impotriva Rusiei. Potrivit Ministrului american de Finante, pe lista neagra au fost adaugati inca trei rusi si cinci companii, care ar avea legaturi cu serviciile secrete ale Moscovei.

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, i-a cerut miercuri omologului sau rus, Serghei Lavrov, "masuri concrete" pentru a asigura Statele Unite in legatura cu "ingerintele" Rusiei in alegerile americane, relateaza AFP. Semn al inghetului dintre cele doua mari puteri, a fost prima discutie telefonica…