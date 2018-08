Serena Williams s-a retras de la turneul de la Montreal. Americanca a invocat motive personale

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea americana Serena Williams, locul 26 WTA, s-a retras de la turneul Rogers Cup, de la Montreal, la care favorita principala este Simona Halep.Potrivit organizatorilor, Williams a invocat motive personale. Ea ar fi putut-o intalni pe Halep in semifinale, scrie news.ro. Citește…

- Liderul mondial Simona Halep va evolua contra rusoaicei Anastasiei Pavliucenkova sau a unei jucatoare din calificari, in turul doi la Montreal. Romanca va evolua direct in turul doi la Rogers Cup, competitie cu premii de 2.820.000 de dolari, conform news.ro.In optimile de finala, Simona Halep s-ar putea…

- In optimile de finala, Simona Halep s-ar putea intalni cu Soarna Cirstea, care in primul tur va intalni o jucatoare din calificari. Irina Begu va evolua in primul tur impotriva lui Ashleigh Barty, din Australia, in timp ce Mihaea Buzarnescu va intalni o jucatoare venita din calificari.…

- Potrivit noii ierarhii mondiale, Simona Halep ramane pe primul loc, dar avansul pe care il are in fata Carolinei Wozniacki a crescut cu 80 de puncte. In acest moment, Simona are un avans de 911 puncte in fata danezei, dar Wozniacki poate recupera la turneul de la Washington din aceasta saptamana,…

- Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Sorana Cirstea, Monica Niculescu si Ana Bogdan au fost acceptate direct pe tabloul principal, in timp ce Gabriela Ruse si Alexandra Dulgheru au trecut de ultima runda a calificarilor. Simona Halep, SURPRIZA la LONDRA. Cu ce mare campion s-a antrenat…

- Liderul WTA, Simona Halep, a declarat, vineri, ca nu crede ca va participa la BRD Bucharest Open 2018, precizand ca, avand in vedere ca turneul se desfasoara pe zgura, este dificila trecerea de la jocul pe o suprafata de iarba. " Nu stiu sigur acum, dar in mare parte nu prea pentru ca…

- Simona Halep iși afla astazi, de la 20:00, adversarele din drumul spre trofeul de la Roland Garros. Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea, Irina Begu, Ana Bogdan și Monica Niculescu au și ele emoții. Tragerea la sorți este liveVIDEO pe GSP.ro! Simona Halep este principala favorita pe zgura de la Roland…

- Roland Garros 2018. Romania, 6 fete și un baiat pe tabloul principal. S-a dat publicitații lista participanților. Turneul de Mare Șlem se desfașoara in intervalul 27 mai – 10 iunie, dar calificarile incep de luni. S-a luat in calcul clasamentul din data de 16 mai. La fete, Romania are 6 reprezentate…