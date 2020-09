Stiri pe aceeasi tema

- Serbia a renuntat sa participe la exercitiile militare prevazute impreuna cu Rusia in Belarus, in urma presiunilor exercitate de Uniunea Europeana la care aspira sa adere, a anuntat miercuri ministrul sarb al apararii, Aleksandar Vulin, relateaza AFP.Serbia, tara candidata la aderarea la UE…

- Serbia nu va mai participa la exercițiile militare pe care urma sa le desfașoare impreuna cu Rusia in Belarus in condițiile in care țara se aliniaza poziției europene in ce privește situația tensionata din Belarus, scrie Agerpres.

- Forte militare din Belarus, Rusia si Serbia vor participa la exercitii militare comune in Belarus, a anuntat marti agentia de presa RIA Novosti, citand Ministerul Apararii de la Minsk, potrivit Reuters. Militarii rusi si sarbi urmeaza sa soseasca in Belarus intre 10 si 15 septembrie, a indicat ministerul,…

- Presedintele bielorus Aleksandr Lukasenko a anuntat vineri ca a convenit cu omologul sau rus Vladimir Putin ca tarile lor isi vor uni forțele in cazul unei amenintari dinspre Occident, relateaza agentia de presa Belta, preluata de Reuters și Agerpres. Amenințarea Occidentului este una din principalele…

- Un articol din presa nord-macedoneana, preluat de RFI Romania in proiectul Europa +, dezvaluie opiniile cetațenilor din mai multe state ale Balcanilor de Vest fața de Uniunea Europeana și Statele Unite. Sondajul a fost realizat de Centrul de Cercetare pentru Sondaje al Institutului Internațional…

- Serbia doreste sa continue sa aiba relatii echilibrate cu Occidentul, Rusia si China, in timp ce incearca sa adere la Uniunea Europeana si sa ajunga la o rezolvare a problemei legate de Kosovo, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic intr-un interviu acordat joi Reuters inaintea alegerilor…