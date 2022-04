Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana de stat Air Serbia va continua zborurile cu destinatia Rusia deoarece este vorba de "o chestiune de principiu", chiar daca frecventele amenintari cu bomba fac aceasta ruta neprofitabila, a declarat luni presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, transmite Bloomberg.

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a acuzat, duminica, Ucraina și o țara neidentificata a UE, ca se afla in spatele unei serii de amenințari false cu bomba țintind avioanele de pasageri ale companiei Air Serbia. De cand Rusia a lansat invazia in Ucraina, la 24 februarie, peste 12 zboruri ale Air…

- Presedintele Serbiei Aleksandar Vucic a acuzat duminica noapte Ucraina si o tara neidentificata din Uniunea Europeana ca se afla in spatele unei serii de amenintari false cu bomba vizand avioane de pasageri ale companiei Air Serbia, relateaza luni Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- De la lansarea invaziei Rusiei in Ucraina spre sfarsitul lunii februarie, cel putin 12 zboruri ale Air Serbia au fost nevoite sa se intoarca la Belgrad sau la Moscova din cauza amenintarilor cu bomba si aeroportul din Belgrad a fost evacuat de cel putin trei ori."Serviciile straine (de informatii) din…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic va incerca sa obțina un nou mandat in alegerile prezidențiale care vor avea loc duminica. In timp ce Vucic le promite sarbilor „pace și stabilitate”, Occidentul pune presiune pe administrația sa pentru a alege intre legaturile stranse cu Rusia și visul Serbiei de a…

- O aeronava de pasageri care zbura pe ruta Belgrad – Moscova a fost nevoit sa se intoarca in capitala Serbiei dupa o alerta cu bomba la bord, a relatat luni ziarul belgradean Vecernje Novosti. Avionul s-a intors la Belgrad dupa un e-mail cu un mesaj ca aparatul a fost minat. Compania Air Serbia suspecteaza…

- Copiii asista la exerciții de urgența desfașurate in școli, dupa o serie de amenințari false cu bomba, care au impus evacuarea școlilor din mai multe orașe din Ucraina, in acest an. Așa incepe relatarea din HuffPost despre situația din Ucraina, unde in școli se fac simulari de alerta cu bomba. Un…

- Autoritatile ucrainene au acuzat vineri Rusia ca se afla in spatele a sute de false alerte cu bomba menite sa "provoace panica" in tara, pe fondul temerilor internationale de o invazie rusa, relateaza AFP. "Obiectivul serviciilor speciale ale tarii agresoare este evident: sa intareasca presiunea…