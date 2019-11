Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea Craiova a facut scor cu Hermannstadt, 3-0, in duelul dintre verisorii Victor Piturca si Eugen Neagoe. Sibienii n-au contat aproape deloc in cele 90 de minute, facilitand misiunea oltenilor de a reveni pe podium. Gratie rezultatului, alb-albastrii au urcat pe locul 2, cu 31 de puncte,…

- CFR Cluj is leading the League I after the matches of the round 15 played Friday through Monday. Here are the rankings: G V E D SG-RGP 1 CFR Cluj 15 9 3 3 35-13 30 2 FC Viitorul 15 8 4 3 34-18 28 3 Universitatea Craiova 15 8 3 4 22-15 27 4 Astra Giurgiu 15 7 4 4 23-17…

- Sapte echipe de prima liga, FC Hermannstadt, FCSB, Academica Clinceni, Dinamo, Politehnica Iasi, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Universitatea Craiova, si formatia de liga secunda Petrolul Ploiesti s-au calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal. Sferturile de finala vor…

- CFR Cluj a invins CS Universitatea Craiova, scor 2-0. Victor Pițurca (63 de ani) recunoaște superioritatea formației lui Dan Petrescu (51 de ani). Vezi AICI programul etapei #13 din Liga 1Vezi AICI clasamentul Ligii 1 „Nu cred ca am terminat in genunchi meciul, dar daca iei goluri in maniera asta și…

- CFR CLUJ - UNIVERSITATEA CRAIOVA 2019. “Jucam la campiona tarii, insa mergem numai cu gandul la victorie. Avem nevoie de cele trei puncte si ne dorim victoria. Sper sa putem sa si reusim. Ne-am pregatit foarte bine impreuna cu jucatorii pe care i-am avut la dispozitie. Din pacate l-am pierdut pe…