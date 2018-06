Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat joi, pentru 28 iunie, pronuntarea sentintei in dosarul in care fratii Radu si Alexandru Mazare au fost judecati pentru luare de mita si fals in declaratii in legatura cu construirea unor locuinte sociale. La ultimul termen al procesului, din 7 iunie, reprezentantul…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat, pentru 28 iunie, pronuntarea sentintei in dosarul in care fratii Radu si Alexandru Mazare au fost judecati pentru luare de mita si fals in declaratii in legatura cu construirea unor locuinte sociale, transmite Agerpres.ro. La ultimul termen…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat joi, pentru 28 iunie, pronuntarea sentintei in dosarul in care fratii Radu si Alexandru Mazare au fost judecati pentru luare de mita si fals in declaratii in legatura cu construirea unor locuinte sociale. La ultimul termen al procesului, din 7 iunie, reprezentantul…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, joi, sentinta in dosarul in care fratii Radu si Alexandru Mazare au fost judecati pentru luare de mita si fals in declaratii in legatura cu construirea unor locuinte sociale. Decizia instantei nu va fi definitiva. La ultimul termen…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat joi, pentru 19 aprilie, pronuntarea sentintei in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla este acuzat de trafic de influenta, efectuare de operatiuni f...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat joi, pentru 19 aprilie, pronuntarea sentintei in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla este acuzat de trafic de influenta, efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia, constituirea unui grup…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat miercuri, pentru 19 aprilie, pronuntarea sentintei in dosarul “Rovinari – Turceni”, in care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat marti, pentru 17 aprilie, pronuntarea sentintei in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, in care sunt judecati Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, Tudor Chiuariu si Ioan Adam, informeaza...