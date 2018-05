Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, marti, sentinta in dosarul ANRP in care sunt judecati fosta sefa a DIICOT Alina Bica, omul de afaceri Dorin Cocos si fiul acestuia Alin Cocos pentru despagubirea omului de afaceri Stelian Gheorghe cu 60 de milioane de euro.

- ICCJ ar putea pronunta, marti, prima sentinta in dosarul ANRP, in care fosta sefa DIICOT, Alina Bica, si Dorin si Alin Cocos sunt acuzati de fapte de coruptie. Fostul procuror sef al DIICOT este in Costa Rica, alaturi de Elena Udrea, sustinand ca nu poate reveni in Romania din cauza sanatatii.

- Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, le-a cerut luni magistratilor, prin intermediul avocatului, sa fie audiata prin videoconferinta in dosarul in care este acuzata de favorizarea omului de afaceri Horia Simu, depunand la instanta mai multe documente medicale, potrivit carora s-ar afla in imposibilitatea…

- Instanța suprema a incheiat administrarea probelor in dosarul fostei șefe a DIICOT, Alina Bica , in care este judecata pentru luare de mita și abuz in serviciului in legatura cu atribuțiile din ANRP. Fosta șefa a DIICOT nu a fost prezenta la termenul iar avocatul acesteia nu a mai facut nicio solicitare…

- Magistratii de la Curtea Suprema judeca vineri un nou termen in dosarul in care fost sefa DIICOT, Alina Bica, e cercetata pentru fapte de coruptie in timp ce omul de afaceri Dorin Cocos e judecat pentru trafic de influenta si luare de mita.

