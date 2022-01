Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Egiptului s-a calificat, duminica, in semifinalele Cupei Africii pe Natiuni, trecand in sferturi de Maroc, la Yaounde, scor 2-1 dupa prelungiri, potrivit news.ro Maroc a condus cu 1-0, prin golul marcat de Boufal, in minutul 7, din penalti.Pentru Egipt au inscris Salah…

- Reprezentativa Camerunului s-a calificat, sambata, in semifinalele Cupei Africii pe Natiuni, competitie pe care camerunezii o gazduiesc in acest an, potrivit news.ro. Camerun a invins in sferturile de finala, la Douala, cu scorul de 2-0, echipa Gambiei. Golurile au fost marcate de Ekambi,…

- Burkina Faso este prima echipa calificata in sferturile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni la fotbal, dupa ce a dispus cu 7-6 de selectionata Gabonului, la loviturile de departajare, duminica, la Limbe, in optimile de finala ale competitiei gazduite de Camerun. Bertrand Traore (28) a deschis…

- Rwandeza Salima Rhadia Mukansanga va deveni prima femeie care va arbitra la centru un meci din cadrul Cupei Africii pe Natiuni (CAN), ea urmand sa "fluiere" partida Guineea - Zimbabwe, de marti, la Yaounde, a anuntat Confederatia Africana de Fotbal (CAF), scrie AFP, citat de Agerpres. ''Va fi pentru…

- Reprezentativa Marocului s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni la fotbal, dupa ce a invins selectionata Insulelor Comore cu scorul de 2-0 (1-0), vineri, la Yaounde, in Grupa C a competitiei gazduite de Camerun, informeaza Agerpres. ''Leii din Atlas'' s-au impus prin…

- Culori, muzica africana si un leu virtual au animat ceremonia de deschidere a celei de-a 33-a editii a Cupei Africii pe Natiuni la fotbal (CAN), duminica la Yaounde, inaintea meciului de debut dintre selectionatele Camerunului si Burkina Faso, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Lansata de ragetul…

- "Patru pana la cinci jucatori importanti ”din lotul Burkina Faso si selectionerul Kamou Malo au fost testati pozitiv pentru Covid-19 si ar urma sa rateze meciul de deschidere a Cupei Africii pe Natiuni, duminica, la Yaounde, a explicat secundul Firmin Sanou, potrivit news.ro. Printre jurnalisti…

