- Emmanuel Macron a fost investit sambata la Palatul Elysee in functia de presedinte al Frantei pentru un nou mandat de cinci ani, cu cateva zile inainte de inceperea efectiva acestui al doilea mandat, transmite AFP.Dupa ce presedintele Consiliului Constitutional, Laurent Fabius, i a confirmat victoria…

- BerbecSe intrezaresc cheltuieli fie pentru cele necesare traiului cotidian, fie pentru a oferi cadouri celor dragi. Si tu poti primi bani, bunuri sau favoruri dinspre segmentul profesional, dar si prietenii se vor gandi la tine. Pe de alta parte, temerile vizavi de aspectele materiale sunt accentuate.…

- BerbecDorinta de a petrece acest weekend acasa, printre membrii familiei este mare si bine ar fi sa i dai curs. Iti sunt favorizate treburile gospodaresti, dialogurile cu neamurile si planurile de investitii domestice. Sunt posibile tensiuni in relatiile parteneriale, aspecte care te pot necaji. Fii…

- Anamaria Prodan acuza ca Laurențiu Reghecampf a avut un comportament deplasat in timpul celui de-al doilea termen al divorțului, desfașurat luni, la Judecatoria Buftea. Luni, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au fost fața in fața pentru prima data in anul 2022, la cel de-al doilea termen al divorțului…

- Sarbii vor vota duminica in cadrul alegerilor prezidențiale și parlamentare care il opun pe președintele in exercițiu Aleksandar Vucic și Partidul sau Progresist (SNS) unei opoziții care se angajeaza sa lupte impotriva corupției și sa imbunatațeasca protecția mediului, scrie Reuters preluat de mediafax.…

Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a fost reales in functie, duminica, pentru un mandat de cinci ani

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, ar urma sa obtina duminica al doilea mandat de cinci ani in aceasta functie, in cadrul Conventiei Federale convocate de Consiliul seniorilor din Bundestag (camera inferioara a parlamentului german), transmite DPA. Politicianul social-democrat,…