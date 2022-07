Stiri pe aceeasi tema

Senatorul PSD Alfred Laurențiu cere reglementarea pieței energetice din Romania. El da exemplul țarilor din Occident, precum Franța sau Germania.

Peste 40% din contractele de munca inregistrate la ianuarie 2022 aveau un venit mai mic sau egal cu salariul minim, se mentioneaza in "Raportul asupra stabilitatii financiare", publicat de Banca Nationala a Romaniei.

Rușii și ucrainenii poarta discuții pentru o incetare temporara a focului care sa permita evacuarea civililor refugiați in uzina Azot din Severodonețk, anunța CNN.

Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai susține ca salariul minim european va oferi o protecție reala pentru cei cu venituri mici, in special pentru cei din domeniul privat.

Negociatorii statelor membre ale Uniunii Europene au ajuns marti la un acord cu Parlamentul European privind regulile comune pentru garantarea unui salariu minim care sa asigure "un nivel de trai decent", transmite AFP, cu precizarea ca suma nu va fi neaparat aceeasi in toate tarile, transmite AGERPRES.

Salariul minim legal in Germania va creste la 12 euro pe ora in octombrie, dupa un vot al Bundestagului de vineri, relateaza dpa.

Senatorul PSD Alfred Laurențiu a transmis un mesaj de ziua Consiliului Europei. El arata ca instituția este cea mai mare organizație in materie de drepturi ale omului de pe continent.