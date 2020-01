Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, considera ca 2019 a fost "un an tare complicat", dar USR "nu numai ca a rezistat, dar a si luptat cu inversunare pentru revenirea Romaniei la parcursul ei firesc, cel european".

- Dan Barna reafirma, într-un mesaj postat pe Facebook, ca a venit vremea unei clarificari doctrinare pentru USR, completând ca, în opinia sa, uniunea trebuie sa fie un partid modern de centru-dreapta. ”A venit și momentul unei clarificari doctrinare a USR, iar direcția…

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a obtinut, la scrutinul de duminica, 55,14% din voturile in diaspora, iar reprezentantul Aliantei USR PLUS, Dan Barna, - 23,55%, dupa numararea buletinelor din 192 de sectii din strainatate. Potrivit datelor furnizate…

- Presedintele Klaus Iohannis si liderul PSD Viorica Dancila au intrat in finala prezidentiala. Pana acum au fost numarate peste 90% din voturi. Clasamentul nu se mai poate schimba, chiar daca Dan Barna va obtine cateva procente in plus din diaspora. 47,66 % dintre romanii cu drept de vot s-au prezentat…

- Liderul USR Sibiu, Adrian Echert, a declarat ca daca Dan Barna nu intra in turul doi, nu ar trebui sa demisioneze din functia de presedinte al acestei formatiuni, avand in vedere ca rezultatul la alegerile de duminica este unul "extraordinar" potrivit Agerpres. "Inca din punctul nostru de vedere,…

- Prezidențiabilul USR-PLUS, Dan Barna, susține ca ar putea recupera 3-4 procente din diaspora, iar din țara o creștere ușoara pentru ca rezultatele exit-poll sunt valabile pentru ora 19.00.”Sunt rezultate specifice unui exit-poll, dar eu raman optimist pentru ca sunt date pentru ora 19.00 și…

- Exit poll IRES alegeri prezidentiale 2019, primul tur, ora 21.00. Klaus Iohannis 38,5 Viorica Dancila 22% Dan Barna 16,1% Mircea Diaconu: 7,9% Theodor Paleologu: 6,1% Kelemen Hunor: 3,9 % Alexandru Cumpanașu: 1,2% Citeste si: ALEGERI PREZIDENTIALE…

- Antena 3 a difuzat, duminica, la ora 21, rezultatele exit-poll-ului pentru turul I al alegerilor prezidențiale. Klaus Iohannis – 39 Dan Barna – 16,4 Viorica Dancila – 22,5 Mircea Diaconu – 7,9 The post EXIT-POLL Avangarde-Antena 3. Ora 21. Cine ar putea merge in turul 2 appeared first on Știri online,…