- Președintele Klaus Iohannis o primeste marti, la Cotroceni, pe Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, informeaza hotnews . Conform Administrației Prezidențiale, intalnirea este programata de la ora 17.30. Maia Sandu a luat parte luni la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei. In discursul…

- Lupta impotriva coruptiei si reforma sistemului de justitie in Republica Moldova au constituit temele centrale in discursul sustinut de presedintele Maia Sandu luni seara in plenul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) la Strasbourg, relateaza Radio Chisinau si Agora.md. Presedintele…

- Președintele Klaus Iohannis o va primi la Cotroceni, marți, pe Maia Sandu, președintele Republicii Moldova.Conform Administrației Prezidențiale, întâlnirea este programata de la ora 17.30.Maia Sandu a luat parte luni la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei. În…

- Deputatul PNL, Gabriela Horga, a relatat ce a facut in calitate de reprezentant al Parlamentului Romaniei la adunarea plenara a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei de la Strassbourg: ”Astazi la Strasbourg, unde reprezint Romania, in calitate de membru al delegației noastre la Adunarea…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, si-a inceput luni vizita oficiala la Strasbourg, la invitatia presedintelui Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Hendrik Daems, informeaza MOLDPRES, citand serviciul de presa al Presedintiei de la Chisinau. In cadrul intrevederii avute luni dimineata,…

- Dupa ce alte peste 50.000 de doze de vaccin antiCovid au ajuns, sambata seara, in Republica Moldova, liderul de la Chișinau a ales sa mulțumeasca public Romaniei, pentru ajutor. ”Romania a donat azi (sambata-n.n) Republicii Moldova un nou lot de vaccin anti-Covid-19 de 50.400 de doze. Aceasta tranșa…

- BUCUREȘTI, 26 mart – Sputnik. Avizat și atent la ceea ce se petrece și cum se cheltuiesc banii, Eugen Teodorovici face praf așa-zisul ajutor promis de președintele Ioahnnis și premierul Cițu pentru Moldova. Teodorovici caracterizeaza acțiunea ca fiind ”O incercare penibila de a obține capital…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va efectua vineri o vizita la Chisinau, cu ocazia acordarii de catre Romania a unui ajutor umanitar cu titlu gratuit pentru Republica Moldova, constand in echipamente medicale si de protectie pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Potrivit unui comunicat…