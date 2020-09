Senatorii au respins proiectul care prevede două zile de vot pentru alegerile locale Senatul a respins marți, 8.09 a.c., proiectul senatorului USR Florina Presada prin care a propus doua zile de vot pentru scrutinul din 27 septembrie. Raportul de respingere al propunerii legislative propus plenului de Comisia juridica a intrunit 86 voturi „pentru” si 44 „impotriva”. In plen, Presada a spus ca a facut aceasta propunere pentru a diminua riscul de infectare cu coronavirus in randul alegatorilor. „Avem nevoie de vot pe timpul a doua zile pentru un vot in siguranta pe 27 septembrie. Sunt lucruri pe care si le doresc si romanii, dupa cum arata un sondaj recent – 63% dintre simpatizantii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raportul de respingere al propunerii legislative propus plenului de Comisia juridica a intrunit 86 voturi "pentru" si 44 "impotriva". "Am propus ca durata procesului de vot sa fie de doua zile, astfel incat sa diminuam riscul de infectare cu SARS-COV2 in randul alegatorilor. Avem nevoie de…

- Senatorii au respins, marti, proiectul de lege care reglementa ca la scrutinul din 27 septembrie votul sa se desfașoare timp de doua zile. Proiectul aparține senatorului USR Florina Presada și modifica Legea 135/2020 privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020.Proiectul…

- Senatorii juristi au dat, marti, raport de respingere la proiectul initiat de senatorul USR Florina Presada care vizeaza prelungirea votarii pe parcursul a doua zile la alegerile locale din septembrie. ‘Ce rost are sa spui ca data votarii e 27 septembrie, dar ziua de votare e 26 plus 27? Nu mi-e foarte…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul UDMR privind stabilirea datei alegerilor locale din acest an in 27 septembrie. S-au inregistrat 253 voturi pentru, 2 contra si 36 abtineri. Totodata, deputatii au respins proiectul initiat de Guvern pe aceeasi tema.

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul UDMR privind stabilirea datei alegerilor locale din acest an in 27 septembrie. S-au inregistrat 253 voturi pentru, 2 contra si 36 abtineri. Totodata, deputatii au respins proiectul initiat de Guvern pe aceeasi tema. Camera Deputatilor este for decizional.…

- Senatul a adoptat, marti, ca prim for sesizat, proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020 pe 27 septembrie, initiativa fiind a UDMR. Propunerea legislativa, aflata in procedura de urgenta, urmeaza sa fie dezbatuta si votata…

- Parlamentarii USR vor depune, la proiectul de lege al Guvernului privind alegerile locale, care va intra in dezbaterea comisiilor din Parlament, o serie de amendamente, dintre care cel mai important vizeaza desfasurarea votului pe mai multe zile, mentioneaza sursa citata. Citeste si Marcel…

- Senatul a respins, marti, cu 75 de voturi pentru , 46 împotriva și 9 abțineri proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare, în perioada iulie-august 2020. Senatorii PSD și ALDE au votat raportul comsiei de specialitate care recomanda…