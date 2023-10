Stiri pe aceeasi tema

- Astazi elevii și preșcolarii nu merg la cursuri. Cadrele didactice au liber de Ziua Educației. Peste trei saptamani va fi și prima vacanțe a anului școlar in curs. Mai exact, pe 28 octombrie se incheie primul modul de invațare și urmeaza o vacanța, de o saptamana. Amintim ca anul acesta școlar a inceput…

- 209 cadre didactice din județul Cluj au beneficiat de activitațile de informare și instruire, organizate in perioada 13-15 septembrie 2023, pe tematica prevenirii consumului de substanțe cu efecte psiho-active, precum și recunoașterea simptomelor privind consumul de substanțe in randul elevilor. Inspectoratul…

- Aproape o treime (29%) dintre profesori descriu situatia lor financiara ca fiind „modesta” sau „precara”, in timp ce doar 32% o considera „buna” sau foarte buna„, arata un sondaj realizat de World Vision Romania la sfarsitul lunii august. Totodata, la trei luni dupa una dintre cele mai mari greve ale…

- Dumitru Tudosiu, mesaj special pentru cadrele didactice Astazi, 1 septembrie, cadrele didactice se reintorc la activitațile școlare, pregatind debutul anului școlar pentru elevi. Cu acest prilej, Dumitru Tudosoiu, inspector școlar general al județului Argeș, transmite un mesaj special. ”Aceasta etapa…

- In perioada septembrie octombrie 2023, 31 de studenti si cadre didactice de la Facultatea de Arte a Universitatii Ovidius din Constanta UOC vor expune o serie de lucrari in cadrul proiectului "Imago Mundi Cartografii, practici artistice, reprezentari ale comunitatii si ale teritoriului". In perioada…

- Sporul salarial pentru cadrele didactice din invațamintul general va fi acordat in baza rezultatelor evaluarii performanțelor profesionale. Noile reguli de evaluare sint prevazute in metodologia aprobata de Ministerul Educației și Cercetarii. Documentul vizeaza toate cadrele didactice, psihologii școlari,…

- Rezultatele obținute de cadrele didactice din județul Salaj, care au susținut proba scrisa din cadrul Examenului national pentru definitivare in invatamant – sesiunea 2023 (dupa contestații) Marți, 1 august 2023, s-au afișat rezultatele finale la Examenul national pentru definitivare in invatamant –…