Senatul a adoptat, luni, in calitate de camera decizionala, o propunere legislativa potrivit careia candidatii propusi pentru Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) vor fi obligatoriu audiati in comisiile parlamentare de specialitate, inainte de acordarea avizului pentru numirea in plenul Parlamentului. Propunerea legislativa adoptata, initiata de un grup de parlamentari USR, modifica Ordonanta de urgenta nr. 33/2007, stabilind instituirea obligativitatii audierii candidatilor pentru Comitetul de reglementare al ANRE in cadrul sedintelor…