Semnul lui Uranus: semnificația și trăsăturile pentru toate cele 12 semne zodiacale In astrologie, Uranus reprezinta schimbare radicala, revoluție, excentricitate, inovație tehnologica și inovație, in general. Chiar și descoperirea sa a deschis o noua lume a gandirii științifice in astronomie și cosmologie și a schimbat perspectivele umane asupra sistemului solar. Ca gigant de gheața, Uranus nu este asociat cu emoții. Logica și sensibilitatea sunt calitați uraniene. In harta astrologica natala, semnul tau Uranus reprezinta locul in care ai putea gasi schimbari bruște care apar in viața ta, relația ta cu excentricitațile și modul in care interacționezi cu tehnologia moderna. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

