- Clinica Sanovil a ”bifat” nașterea cu numarul 1.000 in anul 2022. Aceasta a venit ca o dubla bucurie, fiind vorba de o sarcina gemelara. O fetița și un baiețel, de nota 10, au marcat acest eveniment. Finalul de an a fost cu „multe cadouri”, pentru familiile bistrițenilor. De Craciun, in perioada 24…

- Proiectul de extindere a Spitalului Județean de Urgența Bistrița cu inca un corp ce va fi legat de cladirea principala prin pasarele suspendate a fost declarat eligibil la finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Ministerul Sanatații a anunțat ca a incheiat prima etapa de evaluare…

- In urma cu puțin timp, un barbat a fost lovit de o mașina in localitatea Jelna. Din primele informații rezulta faptul ca pietonul este in stare grava. A fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Bistrița. Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp, in localitatea…

- In urma cu puțin timp o persoana a fost lovita de o mașina in localitatea Jelna. Din primele informații rezulta faptul ca pietonul este in stare grava. A fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Bistrița. Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp, in localitatea…

- Romania și nu numai se confrunta cu cel mai agresiv sezon al virozelor in randul copiilor, din ultimul deceniu. Nici la Bistrița situația nu este mai roz, jumatate dintre copiii internați la Pediatrie avand forme urate de viroza. Potrivit digi24.ro, in țara, se inregistreaza zilnic in jur de 200 de…

- Pacienții din Spitalul Județean de Urgența Bistrița, care sufera de diabet, iși pot masura glicemia la orice ora. Pe secția de Diabet au fost montate sisteme de masurare continua. Un medic din Spitalul Județean de Urgența Bistrița a reușit sa vina cu un proiect inedit dedicat pacienților diabetici.…

- Un adolescent de 17 ani din Suplai a ajuns la spital in stare grava azi-noapte, dupa ce s-a rasturnat cu ATV-ul. Acesta a fost gasit inconștient de catre echipajele medicale ajunse la fața locului. Accidentul s-a produs in localitatea Suplai (comuna Zagra), dupa miezul nopții. Din primele informații…

- Doi adolescenți, de 17 și 14 ani, au fost implicați intr-un grav accident rutier aseara. Motocicleta pe care se aflau a fost lovita de un șofer baut. Adolescenta de 14 ani a ajuns la spital in stare grava, fiind intubata. Se pare totuși ca starea i s-a imbunatațit peste noapte. Accidentul a avut loc…