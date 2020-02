Stiri pe aceeasi tema

- Noul tip de coronavirus din China, care a dus la moartea a sute de persoane, tinde sa provoace o pandemie, sunt de parere mai mulți specialiști in domeniul bolilor infecțioase, citați de The New York Times.Citește și: SONDAJ CURS – PNL s-a desprins, PSD in ușoara creștere, iar USR nu pare…

- Personaj complet atipic pentru portretul demnitarului roman post-decembrist, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a reușit sa readuca la lumina respectul pentru cetațean și, in oglinda fireasca, respectul cetațeanului. Pusa sa gestioneze unul dintre cele mai sensibile și complicate portofolii ministeriale,…

- Fostul ministru al Sanatații, Florian Bodog, susține ca prin masura gandita de Guvernul PNL de a pune semnul egal intre spitalele private și cele de stat exista riscul ca in perioada urmatoare sa vedem spitale inschise.Citește și: SURSE - Thriller in Parlament: suspans major la moțiunea de…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ieri ca pensiile și alocațiile ar putea sa nu creasca in acord cu prevederile legale care impun majorarea pensiilor cu 40% și dublarea alocațiilor. Gheorghe Ialomițianu, fost ministru de Finanțe, atenționeaza ca actualul executiv trebuie sa vina cu soluții.Citește…

- Episcopul Macarie al Europei de Nord a lansat un nou apel la rugaciune pentru situația grava in care se afla medicul roman Camelia Smicala și cei doi copii ai ei aflați in custodia statului finlandez:”In urma ultimelor evenimente relatate pe rețelele de socializare, am vorbit cu doamna Camelia-Mihaela…

- Nepotul lui Mircea Eliade, profesorul universitar Sorin Alexandrescu, a anuntat pe Facebook ca licitatia Historic a fost blocata legal si ca dreptul de a decide viitorul documentelor familiei ii apartine. Pe de alta parte, luni seara, cand ar urma sa aiba loc vanzarea, este programat un mars pentru…

- Vineri, 29 noiembrie 2019, incepand cu ora 11.00, la statuia ostașului roman din Parcul 1 Decembrie, din municipiul Oradea, a avut loc festivitatea de avansare la primul grad profesional a „Promotiei de agenti de politie de frontiera, 29 noiembrie 2019” a Scolii de Pregatire a Agentilor Politiei de…

- Momentul de tensiune dintre Cristiano Ronaldo și Maurizio Sarri, dupa ce starul portughez a fost schimbat in minutul 55 in meciul cu AC Milan, scor 1-0, ar putea avea repercusiuni mai grave. Antonio Cassano, retras din activitate, a declarat, la o emisiune sportiva din Italia, ca și el a trecut printr-un…