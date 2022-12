SEMNAL DE ALARMĂ – Icoanele din bisericile de lemn din Maramureș se degradează Semnal de alarma tras de catre conducerea Direcției Județene pentru Cultura Maramureș. In bisericile din județ sunt icoane care au nevoie mare de restaurare, insa nu li se poate face publicitate pentru ca risca sa fie furate. A recunoscut acest lucru chiar Ioan Marchiș, directorul instituției amintite mai inainte. „Maramureșul are foarte multe icoane care se degradeaza, nu avem bani de restaurarea lor. Nu putem sa le facem nici publicitate, ca daca v-aș spune ca avem icoane la monumentul UNESCO X care valoreaza sute de mii de euro, a doua zi a și disparut. Nu exista sisteme bune de securitate,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

