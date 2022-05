Semințe ale unor plante de pe Terra, cultivate în recipiente cu regolit lunar Oamenii de stiinta au reusit sa cultive pentru prima data seminte ale unor plante de pe Terra in recipiente ce contin mostre prelevate de pe suprafata Lunii – in timpul misiunilor NASA dintre anii 1969 si 1972 – o realizare care deschide calea catre folosirea plantelor terestre pentru a sustine viitoarele asezari umane ce vor fi construite pe alte corpuri ceresti, informeaza Reuters. Oamenii de stiinta au anuntat joi ca au plantat seminte ale unei unei mici plante cu flori, Arabidopsis thaliana, in 12 recipiente cu dimensiunea unui degetar in care a fost plasat cate un gram de sol de pe Luna,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

