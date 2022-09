Semestrul I 2022: Peste 3.500 de companii au intrat în insolvență, dar numărul celor aflate în dificultate este mult mai mare In prima jumatate a anului 2022 au intrat in insolvența 3.580 de companii, aproximativ la același nivel cu semestrul I din 2021, cand au fost inregistrate 3.033 de insolvențe In primele trei luni ale anului au intrat in insolvența 1.713 companii, iar in cel de-al doilea trimestru au intrat in insolvența 1.867 de companii Insa, din cele 6.654 companii de impact, cu active de peste 1 milion de euro, identificate in studiul CITR de la finalul anului trecut ca aflandu-se in stare de insolvența iminenta, doar 32 au intrat in procedura de insolvența in prima jumatate a anului 2022 Astazi, Romania are… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

