Selly a provocat un accident cu mașina scumpă recent cumpărată Selly, unul din cei mai populari vloggeri romani, și-a distrus mașina de lux pe care și-o cumparase cu doar o luna in urma. Selly a platit pe mașina suma de 70 de mii de euro. Și-a cumparat-o cu o luna in urma, la puțin timp dupa ce a luat permisul de conducere. Și-a afișat permisul cu mandrețe la premiile The Artist. Cand și-a luat prima mașina, un Mercedes Cls 2019 450 4M, i-a facut inaugurarea pe Instagram, alaturi de mesajul: „Azi mi-am luat mașina visurilor mele”. Din noiembrie, de cand a achiziționat mașina, și pana acum, Selly a postat constant fotografii pe Instagram cu bolidul de lux.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

