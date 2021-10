Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei nationale de rugby a Romaniei, Andy Robinson, a anuntat, luni, lotul extins format din 39 de jucatori pentru meciul test pe care prima reprezentativa il va disputa cu formatia Uruguayului, in data de 6 noiembrie, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitala, conform agerpres..…

- Știința Baia Mare a cucerit, sambata, un nou titlu de campioana naționala la rugby, dupa ce a invins, in finala SuperLigii, desfașurata pe stadionul "Arcul de Triumf", cu scorul de 11-3, pe CSA Steaua București. Baimarenii, care caștigasera și ediția trecuta de campionat, sunt calificați și in finala…

- Echipa CSM Stiinta Baia Mare a cucerit titlul de campioana a Romaniei, dupa ce a invins, cu scorul de 11-3 (11-3), in finala editiei din acest an a Superligii la rugby, pe CSA Steaua Bucuresti. Partida s-a disputat fara spectatori, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti. „Zimbrii” ar putea realiza…

- Echipa CS Dinamo Bucuresti a obtinut medaliile de bronz in editia din acest an a SuperLigii CEC Bank la rugby dupa ce sambata, in finala mica a campionatului, a invins pe CS SCM Timisoara cu scorul de 16-11 (6-11). Intr-o partida disputata fara spectatori, pe Stadionul National ''Arcul de…

- Rugby la TVR. Televiziunea Publica va difuza in acest weekend finala Superligii Nationale de rugby, care va avea loc pe stadionul Arcul de Triumf din Capitala. Publicitate In finala mare se vor intalni CSM Stiinta Baia Mare si CSA Steaua Bucuresti. Meciul se va juca sambata, 16 octombrie, de la ora…

- La meciul de la Ovidiu a asistat si Mirel Radoi, selectionerul echipei nationale a Romaniei. Farul Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a zecea a Ligii 1, intalnind pe teren propriu nou promovata CS Mioveni. Partida, la care a asistat si Mirel Radoi, selectionerul echipei nationale a Romaniei,…

- Selectionerul nationalei masculine de handbal a Romaniei, spaniolul Xavi Pascual, a convocat un lot largit de 32 de jucatori pentru o actiune de pregatire centralizata la Bucuresti, in perioada 3-6 octombrie, potrivit site-ului FRH. Pascual, care isi va incepe astfel al doilea sau mandat la reprezentativa…

- Liberalii nu vor sa renunțe la organizarea Congresului de sambata, spunand ca au și variante de rezerva, in condițiile creșterii numarului cazurilor de infectari cu COVID-19. Numarul cazurilor raportate a depașit 5 mii, iar coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a spus ca in jurul…