- Federația braziliana (CBF) cauta un antrenor pentru cvintupla campioana mondiala. Mandatul lui Fernando Diniz s-a incheiat vineri și Carlo Ancelotti a anunțat recent ca și-a prelungit cu 2 ani contractul cu Real Madrid. Singura soluție ar fi numirea lui Dorival Junior, de la Sao Paulo! Promisiunile…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Braziliei, Fernando Diniz (49 de ani), interimarul care a preluat banca tehnica in iulie 2023, a fost demis din functie in cursul serii de vineri din cauza rezultatelor nesatisfacatoare, scrie AFP. Dupa esecul Federatiei braziliene in incercarea de aducere a italianului…

- Antrenorul portughez Jose Mourinho, care ajunge la final de contract cu clubul AS Roma in luna iunie, a dezmintit orice contact pentru a prelua echipa nationala de fotbal a Braziliei, miercuri, intr-o conferinta de presa dupa victoria echipei romane in fata lui Cremonese in Cupa Italiei (2-1), informeaza…

- Carlo Ancelotti (64 de ani) a anunțat, la prima conferința de presa din 2024, ca se retrage atunci cand se va desparți de liderul din LaLiga: „S-ar putea intampla sa fie dupa 2026. Iubesc Madridul și aș ramane cu placere pana in 2027 sau 2028... Totul depinde de rezultate” Carlo Ancelotti și-a stabilit…

- ​Carlo Ancelotti are o lista lunga de jucatori indisponibili in prezent la Real Madrid, iar tehnicianul italian va trebui sa se descurce in urmatoarele doua meciuri fara un alt titular din echipa sa.

- Selectionerul nationalei de fotbal a Braziliei, Fernando Diniz, a declarat miercuri ca "multi" jucatori pot prelua rolul accidentatului Neymar, desi a subliniat importanta evitarii presiunii, scrie EFE."Exista o generatie extrem de talentata care a aparut acum doi ani si multi isi pot asuma acest…