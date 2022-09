Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 in numeroase ipostaze umoristice este prezenta la cea de-a XIX-a editie a Festivalului International de Film si Televiziune SIMFEST de la Targu Mures, in cadrul expozitiei de caricatura si pictura, vernisata luni seara, intitulata „Duelul Artelor", realizata de Mihai Panzaru – PIM…

- In urma deciziei juriului de preselectie, 42 de scurtmetraje vor concura, anul acesta, pentru marele premiu al Festivalului International de Film de Scurt-metraj Alter-Native. Evenimentul, ajuns la a 30-a editie, se va desfasura in Palatul Culturii din Tirgu Mures, in perioada 28 septembrie – 2 octombrie.…

- Juriul de preselectie al Festivalului International de Film de Scurt-metraj Alter-Native a decis care vor fi cele 42 de scurtmetraje ce vor concura, anul acesta, pentru marele premiu. Evenimentul, ajuns la a 30-a editie, se va desfasura in Palatul Culturii din Tirgu Mures, in perioada 28 septembrie…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea și-a asigurat prezența in optimile de finala ale turneului de la Cleveland (SUA), dupa victoria obținuta, luni seara, in fața Marcelei Zacarias, din Mexic, scor 6-2, 6-3. Cirstea ar fi trebuit sa o intalneasca in runda inaugurala pe belgianca Elise Mertens,…

- Ziua a treia din cadrul Festivalului Internațional de Chitara Harmonia Cordis programeaza joi, 11 august, ultimele recitaluri gazduite de Palatul Culturii, incepand cu ora 19.00. Protagoniștii serii sunt Nino D"Amico (Italia), Alvaro Toscano (Spania), Andras Csaki (Ungaria) și Duo Melis (Spania/Grecia).…

- București, 11 august 2022 Federația Romana de Ciclism și Auchan Retail Romania au incheiat un parteneriat cu Eurosport pentru difuzarea rezumatelor din Turul Romaniei, una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism rutier din sud-estul Europei. Astfel, in perioada 6-11 septembrie, rezumate extinse…

- Ediția cu numarul XVII a Festivalului Internațional de Chitara Harmonia Cordis debuteaza in aceasta seara la Palatul Culturii din Targu Mureș. Incepand cu ora 19.00, vor concerta Cassie Martin (Franța), Istvan Ferenc Beke (Romania), Antal Pusztai Jazz Band (Austria/Romania) și Trio Cavalcade (Franța).…

- Romania importa anual fructe și legume de aproape 1 miliard de euro in condițiile in care avem una din cele mai mari suprafețe agricole din Europa: aproape 15 milioane de hectare de teren. Romania produce cantitați impresionante de legume și fructe insa acestea nu sunt introduse in circuitul economic.…