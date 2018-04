Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a anuntat, vineri, ca s-a inregistrat cel de-al 50-lea deces din cauza rujeolei, mentionand ca este vorba despre un copil de patru...

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola în România raportate vineri depaseste 12.100, fiind înregistrate 49 de decese, anunta Institutul National pentru Sanatate Publica (INSP).

- Un copil de 11 luni, din Prahova, nevaccinat, a murit din cauza rujeolei, inregistrandu-se astfel cel de-al 41-lea deces din cauza acestei boli, in conditiile in care numaturl total de cazuri de rujeoa confirmate pana la aceasta ora este de 11.312, titreaza News.ro. “Numarul total de cazuri confirmate…

- Institutul National de Sanatate Publica a confirmat, marti, inca doua decese din cauza gripei, fiind vorba despre doi barbati de 63 si 49 de ani, care aveau si alte probleme de sanatate, dar care nu au fost vaccinati antigripal, potrivit Romania TV. Potrivit INSP, este vorba despre doi barbati, unul…

- Inca doi copii au murit din cauza rujeolei, anunta CNSCBT. Este vorba despre doi copii in varsta de 8 luni, respectiv 10 luni, ambii din Bacau. Potrivit sursei citate, numai in saptamana 26.02 ndash; 02.03.2018 au fost raportate inca 123 de cazuri nou confirmate in 10 judete si in municipiul Bucuresti,…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a confirmat, joi, un alt deces din cauza virusului gripal, fiind vorba despre o femeie în vârsta de 76 de ani din judetul Cluj, nevaccinata antigripal. Numarul total de decese a ajuns astfel la 69.

- O fetita de zece luni, bolnava de rujeola, a fost internata aseara, la Spitalul de Urgenta Bacau. Ea este intubata, iar medicii sunt rezervati in legatura cu sansele de supravietuire. Pacientii de la sectia anestezie terapie au fost mutati, iar salonul este in carantina, in acest moment. Cazurile de…