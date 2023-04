Stiri pe aceeasi tema

- Amal Clooney, sotia actorului George Clooney, o avocata binecunoscuta care este specializata in drepturile omului, a vorbit cu Andrii Iermak, seful de cabinet al presedintelui Ucrainei, despre protejarea copiilor ucraineni si tragerea la raspundere a Rusiei pentru presupusele sale crime de razboi comise…

- Curtea Penala Internationala (CPI) a emis astazi un mandat de arestare impotriva presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, pe care il acuza ca este responsabil de crime de razboi comise in Ucraina. Moscova a negat in mod repetat acuzatiile potrivit carora fortele sale ar fi comis atrocitati in timpul invaziei…

- Armata americana transfera rapid echipamente pe campul de lupta și antreneaza trupele ucrainene pentru o ofensiva majora impotriva Rusiei, care este așteptata la sfarșitul primaverii. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat miercuri, dupa o intalnire a grupului multinațional de contact…

- Kremlinul a declarat luni ca peninsula Crimeea este „parte inalienabila" a Rusiei, in consecinta returnarea ei catre Ucraina este imposibila, potrivit EFE si RIA Novosti, citate de Agerpres. „Este o parte inalienabila a Federatiei Ruse", a afirmat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov,…

- Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a afirmat in repetate randuri ca țara sa va lupta doar daca este atacata. Luna aceasta, el a ordonat formarea unei noi forțe de aparare teritoriala voluntara de pana la 150.000 de oameni . Un oficial de la varful puterii din Minsk spune insa ca numarul de potențiali…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, merge vineri la Baza 57 Aeriana „Mihail Kogalniceanu” pentru a le multumi militarilor romani si straini pentru ceea ce fac in fiecare zi astfel ca Romania si intreg flancul estic al NATO sa fie in siguranta. „Anul trecut, la scurt timp dupa inceperea…

- Președinta Maia Sandu a confirmat informațiile privind intențiile Rusiei de a destabiliza Republica Moldova și a dezvaluit cateva elemente care ar contura o posibila lovitura de stat in Republica Moldova. Președinția Republicii Moldova a transmis, la data de 13 februarie 2023, un comunicat care conține…

- Armata 1 de tancuri a Garzii, o forța de elita a Rusiei, a fost invinsa de doua ori langa Cernihiv și apoi langa Harkov, dar și-a refacut efectivele și pare aproape de un nou asalt in Luhansk, scrie Forbes . Experții cred insa ca eficiența ei va fi limitata. Armata rusa a inceput sa iși repoziționeze…