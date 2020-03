Stiri pe aceeasi tema

- Seful misiunii Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM) in Bosnia-Hertegovina a declarat luni ca, daca se va intensifica fluxul de migranti catre Balcanii occidentali, Bosnia se va confrunta inevitabil cu probleme tot mai mari, avand in vedere ca de pe acum reuseste cu greu sa controleze…

- Grecia a anunțat ca nu va mai primi cereri de azil timp de o luna, in contextul in care Turcia a decis sa ii lase pe migranții aflați pe tertoriul sau sa calatoreasca spre Europa, potrivit...

- Aproximativ 13.000 de migranti s-au deplasat la frontiera dintre Turcia si Grecia in urma amenintarilor presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan ca ii va lasa sa iasa din tara pe refugiatii care vor sa ajunga in Europa, a anuntat sambata ONU, potrivit AFP, conform Agerpres.Citește și: Sorina…

- Politia greaca a folosit sambata gaze lacrimogene impotriva migrantilor care s-au adunat la granita cu Turcia, cerand patrunderea pe teritoriul sau, scrie The Guardian. In ultimele 24 de ore...

- Uniunea Europeana a cerut, vineri, Turciei sa respecte angajamentele in materie de imigratie, in conditiile in care Administratia Recep Tayyip Erdogan a amenintat ca nu va mai opri extracomunitarii sa ajunga in Europa, transmite Mediafax."Din punctul nostru de vedere, acordul este valabil…

- Grecia a anuntat vineri ca si-a intarit patrulele la frontiera cu Turcia, dupa anuntul acesteia ca nu ii va impiedica pe migranti sa ajunga in Europa, transmite AFP. Totodata, premierul Boiko Borisov a informat ca Bulgaria isi sporeste controalele la frontiera cu Turcia, potrivit Reuters, citata…

- Ministerul grec al apararii a publicat miercuri o cerere de oferte pentru instalarea unor sisteme de protectie flotante in Marea Egee, pentru limitarea migratiei din Turcia in caz de urgenta, informeaza...

- Seful diplomatiei UE, Josep Borrell, a avertizat vineri la Bruxelles ca Iranul trebuie sa se conformeze angajamentelor sale pentru a evita incetarea acordului cu privire la programul sau nuclear, varianta pe care el nu a exclus-o, potrivit AFP. ‘Suntem dornici sa mentinem acest acord, dar pentru aceasta…