Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat a declarat, duminica seara, ca nu exista tratament sau vaccin pentru noul coronavirus. Acesta a spus ca persoanele care prezinta simptome sa nu ia antibiotice sau sa se trateze singuri, iar daca situația va fi una grava, sa apeleze…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a afirmat, duminica seara, ca femeia care a apelat serviciul de urgența 112 la momentul in care a coborat din autocarul cu care a calatorit din Italia nu are coronavirus, ea fiind, la acest moment, asimptomatica, potrivit Mediafax.„Doamna…

- "Absolut, vaccinarea este, nu se poate pune in discutie in 2020", a fost raspunsul lui Victor Costache pentru Romania TV. "Acum 10 ani a fost o campanie impotriva cancerului de col, in care se introducea un vaccin nou si a fost prost comunicata, si de aici s-a facut un amalgam periculos pe…

- Jurnaliștii de la New York Times au facut o analiza a țarilor din Balcani, inclusiv a Romaniei și arata ca in cazul unui cutremur major aceste țari nu sunt pregatite și nu vor face fața. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, arata ca junaliștii au dreptate, dar soluția nu…

- Campanie impotriva exportului de animale vii dupa dezastrul de la Midia Foto: Sorin Cealera Unele organizatii pentru drepturile animalelor anunta ca vor lupta si anul viitor pentru interzicerea exportului cu animale vii. Ele atrag atentia ca, la mai bine de o luna de la accidentul din Portul Midia,…

- ​Ministrul de Interne, Marcel Vela, nu este impresionat de declarațiile lui Raed Arafat ca va pleca din țara daca va fi dat afara de la șefia Departamentului pentru Situații de Urgența. „Eu sunt liberal și respect opiniile tuturor referitoare la libera circulație”, a spus luni ministrul.…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat duminica seara, la Antena 3, ca nu demisioneaza din funcție și ca in cazul in care Internele iși asuma sa-l demita, atunci va pleca in alta țara pentru „sunt destule oportunitați in alta parte, unde nu ma considera batran”.Intrebat…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca la nava esuata in Portul Midia, care transporta peste 14.000 de oi, urmeaza sa fie facuta o noua decupare pentru a se verifica daca mai exista animale vii. Daca nu, operatiunea de salvare a oilor va fi incheiata, iar animalele…