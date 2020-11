Stiri pe aceeasi tema

- Anthony Fauci, principalul expert in boli infectioase din Statele Unite, a declarat duminica ca administratia Trump ar trebui sa inceapa sa lucreze cu echipa lui Joe Biden la reactia fata de noul coronavirus, dar Casa Alba a refuzat pana acum sa inceapa transferul oficial al puterii, transmite CNBC.

- Mai multi senatori republicani din Statele Unite cred ca presedintele-ales, Joseph Biden, ar trebui sa primeasca acces la rapoartele clasificate, in contextul in care Administratia Donald Trump, care nu recunoaste infrangerea in scrutinul prezidential, nu permite acest lucru, potrivit Mediafax."Cred…

- "Eu am avut ocazia, in trecut, sa studiez minutios experienta votului prin corespondenta in Statele Unite. Pentru mine, concluzia este clara: este vorba despre un anacronism care, in varianta americana, deschide imense spatii unor posibile falsificari", a declarat agentiei ruse de presa de stat Tass…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, a reiterat vineri seara (sambata dimineata, ora Romaniei), ca este increzator in castigarea scrutinului prezidential din Statele Unite cu o majoritate...

- Cele mai noi date de la alegerile prezidențiale! Statele Unite ale Americii trec prin momente unice in istorie – batalia nu imbraca nu mai forme electorale Ceea ce se petrece la Washington depașește așteptarile – este razboi… din fericire nu pe strazi, nu cu arme, ci cu avocați, cu demnitari, cu acțiuni…

- Alegerile pentru președinția Statelor Unite care vor avea loc în 3 noiembrie vor fi mult diferite fața de scrutinele din anii anteriori, iar câștigatorul alegerilor mai mult ca sigur nu va fi cunoscut în seara de dupa închiderea urnelor așa cum s-a întâmplat de cele…

- La cateva zile de la interzicerea anunțurilor care declara o victorie timpurie in timpul alegerilor prezidențiale din Statele Unite, Facebook va elimina și reclamele care pun sub semnul intrebarii anumite procese electorale, potrivit BBC. Dupa ce mai multe persoane publice din SUA au transmis…