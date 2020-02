Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din diaspora se vor intoarce acasa nu numai pentru salariu, ci vor predictibilitate in ceea ce priveste nivelul de trai, a declarat, sambata, la Antena 3, Emanuel Victor Picu, presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), potrivit Agerpres. "Romanii se vor intoarce…

- Romania are nevoie de politici publice in domeniul fortei de munca care sa faciliteze intoarcerea acasa a propriilor cetateni, a afirmat Emanuel Victor Picu, presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in cadrul unei intalniri bilaterale Eures romano-ungara. …

- Reorganizarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca a inceput, iar in maximum o luna ar trebui sa se vada schimbarile, a anuntat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pe pagina sa de Facebook. "Romania in care dorim sa traim se construieste cu oameni care muncesc cinstit Am inceput reorganizarea…

- Premierul Ludovic Orban a dispus numirea de noi sefi la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), Oficiul National pentru Jocuri de Noroc si Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN), deciziile fiind publicate miercuri in Monitorul Oficial. Emanuel…

- Guvernul a aprobat, in ședința de ieri, proiectul de Hotarare privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2020, acesta fiind stabilit la 30.000, conform unui comunicat de presa al instituției, citat de Hotnews. Este similar celui din anul 2019,…

- Rata somajului inregistrata la nivel national a fost, in octombrie 2019, de 2,98%, in scadere cu 0,35% fata de octombrie 2018, si cu 0,02%, in comparatie cu septembrie 2019, conform datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Numarul total al somerilor era de 258.737, in octombrie,…

- Gheorghita-Daniela Barbu a fost revocata din calitatea de membru al Consiliului de administratie si din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban publicata, miercuri, in Monitorul…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), sunt disponibile 30.986 locuri de munca. La nivel national, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: muncitor necalificat la asamblarea,…