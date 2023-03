Stiri pe aceeasi tema

- Trei civili au fost ucisi sambata in bombardamente rusesti asupra orasului Herson din sudul Ucrainei, iar un alt civil a murit in regiunea estica Donetk, au declarat oficiali regionali, potrivit Reuters, potrivit news.ro.Guvernatorul regional Oleksandr Prokudin a declarat ca trei persoane, inclusiv…

- Trei civili au fost ucisi sambata in bombardamente rusesti asupra orasului Herson din sudul Ucrainei, iar un alt civil a murit in regiunea estica Donetk, au declarat oficiali regionali, potrivit Reuters.Guvernatorul regional Oleksandr Prokudin a declarat ca trei persoane, inclusiv o femeie in varsta,…

- Rusia a „irosit cantitați uriașe de resurse umane, armament și materiale” in timpul razboiului din Ucraina și probabil ca va ramane fara potențial ofensiv pana la sfarșitul acestei primaveri, a declarat șeful serviciilor militare ucrainene de informații, Kirilo Budanov, intr-un interviu acordat USA…

- Forțele ruse au bombardat luni seara cu artilerie grea doua localitați ale regiunii Dnipropetrovsk, a anunțat șeful Administrației militare a regiunii. Bombardamente au fost raportate in orașul regional Nikopol și Marhaneț. Potrivit Statului Major al Ucrainei, rușii au lansat 8 rachete și 28 de atacuri…

- Autoritatile ucrainene au dispus vineri evacuarea ultimilor civili ramasi in orasul strategic Bahmut din estul Ucrainei, care este un obiectiv prioritar al trupelor ruse si unde se dau de mai multe saptamani cele mai sangeroase lupte de la inceperea in urma cu un an a campaniei militare ruse contra…

- Seful gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a negat miercuri ca trupele ruse ar fi reusit sa stabileasca un cerc operativ in jurul orasului ucrainean Bahmut, la cateva ore dupa ce reprezentanti ai fortelor proruse din estul Ucrainei afirmau contrariul, relateaza agentia EFE, conform…

- Statul Major al armatei ucrainene a refuzat joi sa ofere date precise despre controlul asupra orasului Soledar din estul Ucrainei, unde se dau lupte grele intre trupele ruse si ucrainene, in timp ce autoritatile proruse din regiunea Donetk sustin ca in acel oras mai sunt ”mici buzunare de rezistenta”…

- Fortele ucrainene au respins mai multe atacuri rusesti in regiunea din jurul orasului Bahmut in provincia Donetk (est), potrivit Statului Major ucrainean, relateaza luni dpa, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…