Sediul Prefecturii Gorj, afectat de cutremure, nu e încă predat către CNI pentru reabilitare Autoritațile județene vor sa urgenteze predarea catre Compania Naționala de Investiții a sediului Prefecturii Gorj, afectat de seisme. Cladirea unde funcționeaza acum Instituția Prefectului și Consiliul Județean Gorj a fost avariata in urma cutremurului din februarie. Sala Maura, una dintre cele mai frumoase incaperi ale unei instituții publice, are și ea nevoie de reabilitare. Cladirea este monument istoric și arhitectul ei, Petre Antonescu, este printre cei mai cunoscuți. Tot el a proiectat și Cazinoul din Constanța și Arcul de Triumf. La punerea pietrei de temelie, in 1898, a participat Printul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

