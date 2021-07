Stiri pe aceeasi tema

- Consiliului Local al Comunei Niculitel este convocat in sedinta ordinara la data de 15.07.2021.DISPOZITIA NR. 148 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULITEL IN SEDINTA ORDINARA DE LUCRU LA DATA DE 15 iulie 2021Sechilsa Florin , primarul comunei Niculitel,jud.Tulcea,In conformitate cu…

- In ședința Guvernului din data de 24 iunie 2021 a fost aprobata o Ordonanța de Urgența privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul bovin in contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19. The post Sprijin fianciar pentru crescatorii…

- Presedintele Consiliului judetean Buzau, In temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (3), art. 182, alin. (4) si art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare, DISPUNE…

- C O N V O C A R E In conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) coroborat cu prevederile art. 179 alin. (1) și (2), lit. a) ale art. 179 alin. (6) raportat la art. 134, ale art. 191 alin. (1) lit.b) și (3) lit. a) din Codul administrativ, cu... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Președintele Consiliului Județean Botoșani, in conformitate cu prevederile 178 alin. (2) și art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca Consiliul Judetean in sedinta extraordinara,…

- Guvernul Cițu a adoptat, in ședința din 28 aprilie 2021, urmatoarele acte normative: I. ORDONANȚE DE URGENȚA 1. ORDONANȚA DE URGENȚA pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate 2. ORDONANȚA DE URGENȚA…