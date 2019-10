Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ziua de joi, 31 octombrie 2019, de la ora 13,30, este anunțata ședința ordinara a consiliului local Gherla. Pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte, intre care revine aprobarea noii organigrame de la spital și un proeict privind predarea unui teren de langa stadion pentru construirea unui bazin…

- Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, in conformitate cu prevederile art.133 alin. 1 din OUG nr.57 2019 privind Codul Administrativ. Sedinta va avea loc pe data de 24.10.2019, ora 12.00, avand pe ordinea de zi 20 de…

- Consilierii locali municipali Constanta au fost convocati astazi, 14 octombrie 2019, in sedinta extraordinara, in sala Remu Opreanu a Consiliului Judetean Constanta, pe ordinea de zi aflandu se mai multe proiecte importante pentru Constanta.Probabil ca cel mai important proiect este cel privind rectificarea…

- D I S P O Z I Ț I E privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau; In temeiul art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (4) și alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019 […]

- Catalin Gherzan, managerul instituției de invațamant Lexford Castel, a fost numit, recent, președinte interimar al filialei ALDE Pitești. O prima acțiune a sa a fost aceea de a asista la ședința de Consiliu Local Pitești de joi, pentru a observa modul in care consilierii locali piteșteni lucreaza,…

- Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau, convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara, pentru luni, 09 septembrie 2019, ora 14,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei, nr. 1, in Palatul Comunal,…

- Consilierii locali se reunesc astazi intr-o noua sedinta ordinara. Urmariti live sedinta: In cadrul plenului sunt dezbatute aproape 40 de proiecte de hotarare. VEDETI SI: Consiliul Local va aloca azi 50.000 lei pentru un campionat de „miuta" la Iasi

- Consilierii locali au luat act in ședința de astazi de incetarea mandatului de consilier local al av.Eva Marginean, devenit consilier județean, și au validat mandatul de consilier al lui Levente Lukacs-Rakoczi din partea UDMR Carei. Nu s-a precizat din ce comisie va face parte noul consilier . Eva…